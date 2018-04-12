В Китае ведется расследование в отношении бывшего председателя правления Чунцинской инвестиционной корпорации Юэлай

Чунцин , 12 апреля / Синьхуа / — В настоящее время дисциплинарные и надзорные ведомства проводят расследование в отношении бывшего председателя правления Чунцинской инвестиционной корпорации Юэлай, бывшего секретаря парткома корпорации Ван Фуцина, который подозревается в серьезном нарушении партийной дисциплины и закона. Об этом сообщили в четверг в Комиссии КПК по проверке дисциплины и Надзорной комиссии г. Чунцина.

Ван Фуцин был председателем народного правительства района Юйчжун г. Чунцина. С сентября 2013 года он стал секретарем комитета КПК и председателем правления вышеназванной корпорации. В июле 2017 года Ван Фуцин вышел на пенсию. -0-