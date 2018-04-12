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В Китае ведется расследование в отношении бывшего председателя правления Чунцинской инвестиционной корпорации Юэлай
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В Китае ведется расследование в отношении бывшего председателя правления Чунцинской инвестиционной корпорации Юэлай 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Чунцин, 12 апреля /Синьхуа/ — В настоящее время дисциплинарные и надзорные ведомства проводят расследование в отношении бывшего председателя правления Чунцинской инвестиционной корпорации Юэлай, бывшего секретаря парткома корпорации Ван Фуцина, который подозревается в серьезном нарушении партийной дисциплины и закона. Об этом сообщили в четверг в Комиссии КПК по проверке дисциплины и Надзорной комиссии г. Чунцина.
Ван Фуцин был председателем народного правительства района Юйчжун г. Чунцина. С сентября 2013 года он стал секретарем комитета КПК и председателем правления вышеназванной корпорации. В июле 2017 года Ван Фуцин вышел на пенсию. -0-
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