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Роботизация в сельском хозяйстве — новый этап в развитии АПК
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Роботизация в сельском хозяйстве — новый этап в развитии АПК 

Министерство промышленности и торговли РФ 2 часа назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
11 апреля в г. Санкт-Петербург состоялось выездное совещание по вопросу текущего состояния и перспектив развития робототехники в сельскохозяйственном машиностроении при участии представителей Минпромторга России, Петербургского тракторного завода и ведущей компании в области робототехники Аврора Роботикс.
В ходе встречи участники совещания обсудили применение робототехнических комплексов в агропромышленном секторе и внедрение российских беспилотных агророботов в сельском хозяйстве.
В частности на встрече поднимался вопрос внедрения инновационных цифровых решений и системы автопилотирования в конструкцию компактного трактора К-424, с целью оптимизации работы машины на поле и, как следствие, повышение эффективности работы сельхозтоваропроизводителя.
По итогу встречи участники обозначили первоначальные этапы реализации проекта, перспективы его последующей коммерциализации.
Представители Петербургского тракторного завода и Аврора Роботикс также определили основные параметры и содержание технического задания проекта по внедрению системы автопилотирования в сельскохозяйственный трактор
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