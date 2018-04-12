Роботизация в сельском хозяйстве — новый этап в развитии АПК

11 апреля в г. Санкт-Петербург состоялось выездное совещание по вопросу текущего состояния и перспектив развития робототехники в сельскохозяйственном машиностроении при участии представителей Минпромторга России , Петербургского тракторного завода и ведущей компании в области робототехники Аврора Роботикс.

В ходе встречи участники совещания обсудили применение робототехнических комплексов в агропромышленном секторе и внедрение российских беспилотных агророботов в сельском хозяйстве.

В частности на встрече поднимался вопрос внедрения инновационных цифровых решений и системы автопилотирования в конструкцию компактного трактора К-424, с целью оптимизации работы машины на поле и, как следствие, повышение эффективности работы сельхозтоваропроизводителя.

По итогу встречи участники обозначили первоначальные этапы реализации проекта, перспективы его последующей коммерциализации.

Представители Петербургского тракторного завода и Аврора Роботикс также определили основные параметры и содержание технического задания проекта по внедрению системы автопилотирования в сельскохозяйственный трактор