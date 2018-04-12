Адвоката судят вместе с вице-спикером, которому он помогал легализовывать взятки

Пензенской области перед судом предстанет вице-спикер городской думы по обвинению в получении взятки недвижимостью на десятки миллионов рублей и сопровождавший криминальную сделку адвокат. Бывший заместитель председателя Пензенской городской Думы 42-летний Георгий Тюрин обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 169 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), а адвокат адвокатской консультации №11 Межреспубликанской коллегии адвокатов ( г. Москва ) 46-летний Андрей Рябышев по ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве).

В марте 2015 года мэрия Пензы решила снести двухэтажное здание с подземным уровнем, расположенное в центре города. Предприниматель Вячеслав Юрин, утверждал, что это его личный гараж, а мэрия подозревала, что владелец тайком возводит торговый центр. В 2016 году АС Пензенской области, рассмотрев иск горадминистрации, обязал ответчика ликвидировать постройку.

По данным следствия, летом 2016 года вице-спикер Тюрин договорился с предпринимателем за взятку уладить вопрос с недостроем. Депутат пообещал обеспечить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства («гараж» возвели в особой зоне, где разрешаются только дома выше пяти этажей). Для начала предприниматель по указанию вице-спикера погасил за него долги двум кредиторам в размере 1 млн руб. А затем в октябре-декабре 2016 года согласился передать депутату в безвозмездное пользование часть помещений в недострое площадью в 1450 кв. м, оценочной стоимостью чуть более 34 млн руб. — после оформления разрешительных документов на весь объект. Следователи установили: Тюрин в тот период уже знал, что администрация Пензы официально отказалась согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Но при этом продолжал предпринимать усилия с «использованием авторитета и иных возможностей» для воздействия на должностных лиц мэрии.

Недвижимость оформили на сына депутата, «неосведомленного о преступном умысле отца». Юридическое сопровождение сделки осуществлял адвокат Рябышев, хорошо знавший вице-спикера. Именно он, как считают следователи, выбрал наиболее выгодный для доверителя способ получения взятки, посоветовав заключить фиктивный предварительный договор купли-продажи недвижимости. Юрист подготовил необходимый пакет документов, среди прочего оформив «липовое» подтверждение, что предприниматель якобы получил от сына депутата 24,65 млн руб.

Тюрин был задержан сотрудниками регионального УФСБ в мае 2017 года и помещен под стражу, адвокат Рябышев — спустя полгода и отправлен под домашний арест. В рамках расследования уголовного дела было арестовано имущество фигурантов — у депутата на сумму более 72 млн руб., у адвоката на 4 млн руб.

Кроме того, Тюрин обвиняется еще в одном преступлении. В начале 2016 года он пытался заставить владельца автосервиса выкупить у него внедорожник Toyota Land Cruiser за 2,2 млн руб., поскольку остался недоволен качеством ремонтных работ. После отказа Тюрин на основании «липовых» обращений от избирателей и депутатских запросов инициировал серию проверок автосервиса со стороны контролирующих органов, которые, по мнению следствия, привели к сбою нормальной работы СТО, уменьшению количества клиентов, подрыву репутации ее владельца и, как следствие, уменьшению дохода.