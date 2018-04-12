В Барнауле ухудшилось качество питьевой воды? 

Мне почему-то кажется, что в последние дни водопроводная вода стала не слишком естественного цвета. Этому есть какое-нибудь объяснение, например, таянье снега, или это в нашем доме что-то с трубами случилось?
Это объясняется мутностью воды Оби, «питающей» Барнаул. Из-за активного таяния снега этот показатель сейчас превышает 100 мг/л, при том, что обычно он составляет 2-3 мг/л. Для очистки и обеззараживания воды в горводоканале скорректированы дозы реагентов и хлора, что может влиять на её визуальное восприятие. Также возможно появление запаха. Однако, по словам генерального директора предприятия Дмитрия Масловского, при этом она соответствует нормам СанПиН и является безопасной.
Специалисты уверяют, что привычные для горожан вкусовые и визуальные показатели водопроводной воды восстановятся после вскрытия Оби, которое ожидается после 10 апреля.
К слову сказать, 3 апреля в Барнауле начались испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей на герметичность. Для этого энергетики окрашивают сетевую воду в зелёный цвет при помощи безопасного органического красителя, использование которого согласовано с Роспотребнадзором. Испытания будут проходить в течение двух недель. Если вдруг кто-то обнаружит, что из его крана течёт позеленевшая горячая вода (или таковая вышла на поверхность рядом с теплосетью), следует позвонить по телефону диспетчерской службы теплосетевого подразделения СГК в Барнауле — 8 (3852) 599-715.