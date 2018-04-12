Асфальт провалился на улице, которую ремонтировали в прошлом году в Канавине

— Неувядающая рубрика: «Пятигорские провалы улицы Октябрьской Революции». Новый провал образовался примерно в 200 метрах от предыдущих, являя собой пример бескомпромиссной и непримиримой борьбы с уложенным тут год назад асфальтом, — написал Иван Жильцов, который уже давно следит за состоянием этой улицы в Канавине.

Иван поделился фотографией, на которой видно свежую яму.

NN.RU отправил запрос в администрацию города, чтобы узнать в чем причина новых провалов на отремонтированной улице и когда эту яму заделают.