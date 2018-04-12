Госдума приняла закон о блокировке сайтов за отказ удалять порочащие сведения

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Госдума приняла на заседании в четверг в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет судебным приставам ограничивать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица. Инициатива была внесена 2 апреля группой депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым

Закон направлен на повышение уровня исполнения предписаний, содержащих требования об удалении сведений, распространенных в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица.

В соответствии с действующим Гражданским кодексом такие сведения, которые оказались после их распространения доступными в интернете, могут быть удалены по требованию пострадавшего. При этом, как указывают авторы, «специфика распространения информации в интернете требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту».

В связи с этим законом вводятся нормы выполнения судебных предписаний по удалению указанных сведений в интернете: в частности, если ресурс, распространивший такую информацию, после требования суда не удалил ее, «судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа» к такому сайту.

Реализация закона будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации, подчеркивают депутаты.