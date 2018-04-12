Виторган выставил себя на торги

Таким нестандартным путем он решил помочь детям, оставшимся без родителей. «Друзья! Я — лот!», — написал он у себя в аккаунте и рассказал, что любой желающий может принять участие в торгах, которые сейчас проходят. В качестве «награды», победитель получит возможность встретиться с артистом. «Уверен, мы найдем чем заняться!», — пообещал артист.

Он также рассказал, что на протяжении шести лет является попечителем Фонда «Бюро добрых дел», который собирает средства в помощь детдомам и интернатам. Кроме этого, Максим пообещал, что победителя торгов будет ждать приглашение на всю семью на большое мероприятие, которое состоится в Москве , но что это будет, он рассекретит только при встрече.

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Подписчики живо отреагировали на пост Максима: «Здорово то как! И помощь нуждающимся и интересное мероприятие, и не менее волнующая встреча! Иду на регистрацию!», «Круто! Я бы этот лот купила, но боюсь, что мужу может не понравится», «Если бы не была нищей пенсионеркой, обязательно купила такое рандеву!», «Достойный муж своей жены».