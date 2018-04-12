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Виторган выставил себя на торги
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Виторган выставил себя на торги 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Таким нестандартным путем он решил помочь детям, оставшимся без родителей. «Друзья! Я — лот!», — написал он у себя в аккаунте и рассказал, что любой желающий может принять участие в торгах, которые сейчас проходят. В качестве «награды», победитель получит возможность встретиться с артистом. «Уверен, мы найдем чем заняться!», — пообещал артист.
Он также рассказал, что на протяжении шести лет является попечителем Фонда «Бюро добрых дел», который собирает средства в помощь детдомам и интернатам. Кроме этого, Максим пообещал, что победителя торгов будет ждать приглашение на всю семью на большое мероприятие, которое состоится в Москве, но что это будет, он рассекретит только при встрече.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1755145434223178652_195251592"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Подписчики живо отреагировали на пост Максима: «Здорово то как! И помощь нуждающимся и интересное мероприятие, и не менее волнующая встреча! Иду на регистрацию!», «Круто! Я бы этот лот купила, но боюсь, что мужу может не понравится», «Если бы не была нищей пенсионеркой, обязательно купила такое рандеву!», «Достойный муж своей жены».
Как выяснилось, первоначальная ставка начиналась с десяти тысяч рублей. На данный момент сделано шесть ставок, при этом их уже несколько раз перебивал некий Павел Захаров, подняв ставку до 60 тысяч рублей. Торги продлятся пять дней, пишет сайт Argumenti.ru.
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