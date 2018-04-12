Ужесточено наказание за недобросовестную конкуренцию во время ЧМ-2018

В четверг Госдума в окончательном чтении приняла закон, который ужесточает штрафы за недобросовестную конкуренцию во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС. Документ предусматривает выведение такой конкуренция из числа нарушений антимонопольного законодательства. Таким образом, даже если нарушитель выполнит все предписания ФАС , он будет наказан административным штрафом. В частности, закон затронет нарушения прав на товарные знаки FIFA. Особый порядок рассмотрения недобросовестной конкуренции будет действовать до 15 августа 2018 года.