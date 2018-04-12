Реконструкция улицы Станиславского в Ростове завершится в срок

Реконструкция улицы Станиславского в центре Ростова-на-Дону завершится в установленный изначально срок — к 1 июню. Других вариантов у города нет, отметил глава администрации Виталий Кушнарёв . Он отметил, что предстоит выполнить еще достаточно большой объем работы.

При необходимости, добавил Виталий Кушнарёв, будут привлекаться субподрядчики. Также ежедневный контроль за ходом работ будет осуществлять заместитель главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству.

Градоначальник рассказал, что у трамваев Ростова в последние месяцы выросла выручка и увеличился пассажиропоток — городские власти связывают это с тем, что тариф на проезд в этом виде транспорта не повышался (как в автобусе) и остался на уровне 17 рублей.

Напомним, что задержки возникли по двум объективным причинам: в частности проект пришлось изменять из-за того, что предыдущая проектно-сметная документация не учитывала масштаб переделок инженерных коммуникаций. Помимо этого, на улице велись активные археологические работы — таковы требования законодательства.

По улице Станиславского проходят основные трамвайные маршруты донской столицы. Тем не менее, большая часть рельс на ней была уложена 55 лет назад. Важно и то, что после завершения работ Ростов впервые за долгое время получит практически полностью обновленное трамвайное кольцо (из улицы Станиславского, проспекта Буденновского, улицы Максима Горького и проспекта Театрального) — основу любой трамвайной системы.