Реконструкция улицы Станиславского в Ростове завершится в срок 

Реконструкция улицы Станиславского в центре Ростова-на-Дону завершится в установленный изначально срок — к 1 июню. Других вариантов у города нет, отметил глава администрации Виталий Кушнарёв. Он отметил, что предстоит выполнить еще достаточно большой объем работы.
При необходимости, добавил Виталий Кушнарёв, будут привлекаться субподрядчики. Также ежедневный контроль за ходом работ будет осуществлять заместитель главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству.
Градоначальник рассказал, что у трамваев Ростова в последние месяцы выросла выручка и увеличился пассажиропоток — городские власти связывают это с тем, что тариф на проезд в этом виде транспорта не повышался (как в автобусе) и остался на уровне 17 рублей.
Напомним, что задержки возникли по двум объективным причинам: в частности проект пришлось изменять из-за того, что предыдущая проектно-сметная документация не учитывала масштаб переделок инженерных коммуникаций. Помимо этого, на улице велись активные археологические работы — таковы требования законодательства.
По улице Станиславского проходят основные трамвайные маршруты донской столицы. Тем не менее, большая часть рельс на ней была уложена 55 лет назад. Важно и то, что после завершения работ Ростов впервые за долгое время получит практически полностью обновленное трамвайное кольцо (из улицы Станиславского, проспекта Буденновского, улицы Максима Горького и проспекта Театрального) — основу любой трамвайной системы.