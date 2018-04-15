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Жители Волоколамска вновь протестуют возле «Ядрово»
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Жители Волоколамска вновь протестуют возле «Ядрово» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Подъезд к полигону «Ядрово» вновь перекрыт жителями подмосковного Волоколамска, которые протестуют против полигона, сообщает «Интерфакс». Активисты утверждают, что несмотря на все заверения властей, мусоровозы продолжают заезжать на территорию полигона.
По их словам, на месте находится несколько сотен человек, они взялись за руки и встали у въезда к полигону. К месту проведения акции прибыли сотрудники полиции, однако обстановка на месте пока спокойная.
В то же время, в Telegram— группе самих активистов говорят, что полиция задержала несколько участников акции.
Накануне у памятника героям-саперам на Волоколамском шоссе прошел первый митинг против работы полигона бытовых отходов «Ядрово», а спустя несколько часов непосредственно у въезда на полигон собрался второй митинг. По данным организаторов, пришло около 500 человек.
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