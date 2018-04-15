Жители Волоколамска вновь протестуют возле «Ядрово»

Подъезд к полигону «Ядрово» вновь перекрыт жителями подмосковного Волоколамска , которые протестуют против полигона, сообщает «Интерфакс» . Активисты утверждают, что несмотря на все заверения властей, мусоровозы продолжают заезжать на территорию полигона.

По их словам, на месте находится несколько сотен человек, они взялись за руки и встали у въезда к полигону. К месту проведения акции прибыли сотрудники полиции, однако обстановка на месте пока спокойная.

В то же время, в Telegram— группе самих активистов говорят, что полиция задержала несколько участников акции.

Накануне у памятника героям-саперам на Волоколамском шоссе прошел первый митинг против работы полигона бытовых отходов «Ядрово», а спустя несколько часов непосредственно у въезда на полигон собрался второй митинг. По данным организаторов, пришло около 500 человек.