В Волоколамске устроили обыски у противников мусорного полигона

Рано утром 12 апреля силовики нагрянули в квартиру юриста Юлии Куликовой , которая выступает против полигона и консультирует в суде лидера местной оппозиции Артема Любимова

Вот что сообщил Business FM коллега Юлии Куликовой, адвокат Артема Любимова, Денис Кунаев:

— К Юлии Куликовой сегодня в шесть утра пришли сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями из ГУВД Московской области , и следователи следственного управления по Московской области с постановлением об обыске без санкции суда при наличии якобы обстоятельств, не терпящих отлагательств. Провели обыск в присутствии понятых, ничего не изъяли, ничего не нашли, покопались в сережках, булавках и уехали.

— Сейчас вы находитесь в суде?

— Да, в Московском областном суде по поводу жалобы Артема Любимова, у нас сегодня продолжение заседания. И Юлии Куликовой предлагали проехать на допрос, она спросила про основания, она юрист, она подкована, оснований не было, и они отказались от этой затеи, она смогла приехать в Мособлсуд.

— Что от суда ждете?

— Суд первой инстанции рассмотрел дело Артема Любимова необъективно, не приняв те доказательства, которые объективно свидетельствуют о том, что он не совершал административного правонарушения, там была видеозапись.

В квартире Артема Любимова, по словам активистов, также проходил обыск. Обыскали и организации, выступающие за закрытие полигона.

По данным телеграм-канала «На Ламе», в редакции газеты «Волоколамская неделя» сотрудники Главного управления МВД по Московской области изъяли компьютеры и документы. Журналистов в редакцию не пускали.

Главный редактор издания Мария Мурашова сообщила «Интерфаксу» , что силовики предъявили ей документ об открытии уголовного дела на ряд обществ с ограниченной ответственностью. В списке — около десяти наименований организаций, неизвестных руководителю «Волоколамской недели».

Следствие ищет возможную аффилированность издания с этими юрлицами, уточнила Мурашова. На момент публикации материала телефоны редакции не отвечали. О ситуации в Волоколамске рассказывает член группы по ликвидации ЧС на полигоне Ядрово по имени Алексей:

«Ночью был у нас очередной выброс, но по показаниям сотрудников МЧС , которые меряют показатели для жилой зоны прибором, предназначенным для измерения в промышленной зоне, никаких превышений не обнаружено. За вчерашний день завезли 275 машин мусора, порядка шести тысяч тонн. 78 обращений зафиксировано в единую диспетчерскую службу МЧС по поводу запаха. Сейчас нахожусь на полигоне, производим с Министерством экологии отбор проб воды из реки Городня , которая расположена на расстоянии 300 метров от границы полигона. Сегодня у нас опять начались репрессии со стороны органов государственной власти. В редакцию газеты «Волоколамская неделя» пришли с обысками после того, как вышла статья о том, что депутаты городские проголосовали за референдум. Производится выемка документов также в офисе в московском и в офисе волоколамском организации, в которой работал Артем Любимов. По непроверенным пока данным, у нас распустили избирательную комиссию волоколамскую тоже в связи с референдумом. Прокуратура четко встала на сторону государства и сказала: мы по-любому не дадим вам проводить референдум».

10 апреля совет депутатов Волоколамска принял решение о проведении референдума о судьбе полигона «Ядрово». Жители должны решить, быть ли полигону и мусороперерабатывающему комплексу.

Дата проведения референдума пока не определена. В субботу, 14 апреля, в городе пройдет митинг за закрытие старой части «Ядрово» и против открытия нового тела полигона. Кроме того, жители подали коллективный иск в суд о закрытии свалки, отравляющей воздух.