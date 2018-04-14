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В девяти подмосковных городах прошли митинги против свалок
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В девяти подмосковных городах прошли митинги против свалок 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Суть Событий
В девяти городах Подмосковья жители провели митинги против мусорных полигонов. По сообщению «Коммерсанта», акции протеста прошли в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Клину, Коломне, Красноармейске, Сергиевом Посаде, Серпухове и Шатуре.
Митинг в поселке Большевик Серпуховского района Московской области, на котором требовали немедленного закрытия полигона бытовых отходов «Лесная», завершился без инцидентов, передает "Интерфакс". Выступали активисты партий "Единая Россия", КПРФ и "Яблоко", общественные деятели, жители и главы городских поселений Подмосковья. Был организован сбор подписей за закрытие «Лесной». Митинг завершился, жители расходятся по домам.
На согласованный митинг в Волоколамский район приехал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов. Выступая на митинге, он извинился перед жителями от имени властей" за то, что в последние месяцы свалка приносила столько бед, тревог и проблем".
Он пообещал, что власти «сделают все возможное и невозможное», чтобы избавить жителей Волоколамского района от неприятного запаха со свалки. Жаловаться на него волоколамцы начали с февраля этого года, передает ТАСС.
В марте 77 местных школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Их родители посчитали причиной очередной выброс свалочного газа с расположенного в Волоколамском районе полигона «Ядрово». Врачи опровергли эту версию.
На полигоне решено возвести систему принудительной откачки и сжигания свалочного газа — установку дегазации. Ее соберут специалисты из Нидерландов и введут в эксплуатацию к 15 июня 2018 года.
Старая часть (карта) полигона «Ядрово», работавшая с 1979 года, сегодня, 14 апреля, была закрыта и окончательно перестала принимать мусор примерно с 9 часов утра. Новая карта готова для приема мусора и выполнена согласно всем современным стандартам полигонов.
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