В девяти подмосковных городах прошли митинги против свалок

КПРФ и Митинг в поселке Большевик Серпуховского района Московской области, на котором требовали немедленного закрытия полигона бытовых отходов «Лесная», завершился без инцидентов, передает "Интерфакс" . Выступали активисты партий "Единая Россия" "Яблоко" , общественные деятели, жители и главы городских поселений Подмосковья. Был организован сбор подписей за закрытие «Лесной». Митинг завершился, жители расходятся по домам.

На согласованный митинг в Волоколамский район приехал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов . Выступая на митинге, он извинился перед жителями от имени властей" за то, что в последние месяцы свалка приносила столько бед, тревог и проблем".

Он пообещал, что власти «сделают все возможное и невозможное», чтобы избавить жителей Волоколамского района от неприятного запаха со свалки. Жаловаться на него волоколамцы начали с февраля этого года, передает ТАСС

В марте 77 местных школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Их родители посчитали причиной очередной выброс свалочного газа с расположенного в Волоколамском районе полигона «Ядрово». Врачи опровергли эту версию.

На полигоне решено возвести систему принудительной откачки и сжигания свалочного газа — установку дегазации. Ее соберут специалисты из Нидерландов и введут в эксплуатацию к 15 июня 2018 года.

Старая часть (карта) полигона «Ядрово», работавшая с 1979 года, сегодня, 14 апреля, была закрыта и окончательно перестала принимать мусор примерно с 9 часов утра. Новая карта готова для приема мусора и выполнена согласно всем современным стандартам полигонов.