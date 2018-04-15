Полиция задержала около 10 активистов возле полигона «Ядрово» 

Полиция задержала около десяти активистов из подмосковного Волоколамска, перекрывших подъезд к мусорному полигону «Ядрово». Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель инициативной группы. Официальных комментариев пока нет.
Ранее сообщалось, что сегодня несколько сотен активистов, выступающие против полигона «Ядрово», перекрыли подъезд к нему. Накануне возле «Ядрово» прошли два митинга против работы полигона бытовых отходов. По данным организаторов, туда пришло около 500 человек.
Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». К медикам с жалобами на плохое самочувствие обращались дети и взрослые.