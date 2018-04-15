Ещё
Полиция задержала около 10 активистов возле полигона «Ядрово»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция задержала около 10 активистов возле полигона «Ядрово» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Реальное время
Полиция задержала около десяти активистов из подмосковного Волоколамска, перекрывших подъезд к мусорному полигону «Ядрово». Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель инициативной группы. Официальных комментариев пока нет.
Ранее сообщалось, что сегодня несколько сотен активистов, выступающие против полигона «Ядрово», перекрыли подъезд к нему. Накануне возле «Ядрово» прошли два митинга против работы полигона бытовых отходов. По данным организаторов, туда пришло около 500 человек.
Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». К медикам с жалобами на плохое самочувствие обращались дети и взрослые.
BFM.RU: последние новости
«Борец с системой» и обладатель 13 «Оскаров» — не стало Милоша Формана «Русская рулетка» – глупость Владимир Познер: «Очень мало кто напишет «Тотальный диктант» без ошибок»
 Ещё 79 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США419
Ракеты Трампа подстрелили рубль302
Штайнмайер встал на защиту России321
В «Артеке» рассказали, как отдыхали дети Асада35
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова203
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение