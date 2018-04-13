Мэр Волоколамска: угрозы в мой адрес начинают осуществляться

В доме мэра Волоколамска Петра Лазарева , который поддерживает протест жителей против полигона «Ядрово», рано утром 13 апреля прошли обыски. В полдень обыскивали его кабинет в мэрии.

В интервью Business FM Петр Лазарев рассказал, что ранее ему грозили проблемами вышестоящие чиновники — и они исполнили обещание:

— Утром постучали, предъявили постановление об обыске, провели обыск.

— А чем мотивировали?

— Якобы по возбуждению уголовного дела. Якобы по водозаборным узлам, которые мы делали, какие-то нарушения, статья 159-я, аж четвертая часть — это мошенничество.

— Что обыскивали?

— Дом полностью, все комнаты. Тещину комнату не стали смотреть, а так все проверили. Просто те угрозы, которые были, начинают осуществляться, воплощаться в жизнь, вот и все. Это было недели три назад — угрозы, что будут неприятности у тебя, Петр Алексеевич, если не прекратишь разрешать митинги, со стороны вышестоящего руководства, чиновников вышестоящих органов. Пока я не буду оглашать. А с другой стороны, ко мне 12 марта на митинге подошли двое в респираторах, их лиц не было видно, сказали: Петр Алексеевич, если не прекратишь митинги и всех подбивать на то, чтобы закрыли свалку в Волоколамске, то будут неприятности у тебя от так называемых братков. И с одной, и с другой стороны взялись. Я все равно свое мнение не изменю, и меня ничего не остановит.

По словам Петра Лазарева, в результате обыска ничего изъято не было, но его супруга сейчас в очень плохом физическом состоянии после перенесенного стресса.

Между тем Волокаламск продолжает задыхаться от сильного неприятного запаха с полигона «Ядрово», который жители требуют закрыть. Ночью произошел очередной выброс свалочных газов, сообщил радиостанции житель Волоколамска Олег:

«Вторую ночь город Волоколамск накрывает вонь со свалки «Ядрово». У людей першит в горле, очень много обращений в больницу с детьми, многие не водят в школы и детские сады. Почему-то, по данным МЧС, предельно допустимая концентрация не превышена и якобы очень мало обратившихся. Замеры проходят каждый день, но каждый день у нас одна и та же картина, что по приборам МЧС все хорошо. Только почему-то они измеряют для промышленной среды, а не для жилой. Об этом задавали вопросы, но воз и ныне там — никаких изменений не происходит».

В соцсетях жители города жалуются на плохое самочувствие. Особенно чувствительно выбросы переносят беременные и дети. Многие обратились в больницу за помощью.