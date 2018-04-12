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В Башкирии суд ввел наблюдение на птицеводческом предприятии
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В Башкирии суд ввел наблюдение на птицеводческом предприятии 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Банкротство птицеводческого предприятия (выращивание индейки) инициировали налоговики. ФНС планирует взыскать с предприятия 211,934 млн рублей, из них 65,136 млн рублей — взносы на обязательное пенсионное страхование, 146,797 млн рублей — налоги, пени и штрафы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на базу СПАРК.
Справка «ФедералПресс»:
Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури является предприятием полного технологического цикла. Комплекс охватывает несколько зон в разных населенных пунктах Мелеузовского района.
Основан в 2007 году. Выпускает мясо индейки, колбасы и полуфабрикаты.
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