В Башкирии суд ввел наблюдение на птицеводческом предприятии

Банкротство птицеводческого предприятия (выращивание индейки) инициировали налоговики . ФНС планирует взыскать с предприятия 211,934 млн рублей, из них 65,136 млн рублей — взносы на обязательное пенсионное страхование, 146,797 млн рублей — налоги, пени и штрафы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на базу СПАРК.

Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури является предприятием полного технологического цикла. Комплекс охватывает несколько зон в разных населенных пунктах Мелеузовского района.

Основан в 2007 году. Выпускает мясо индейки, колбасы и полуфабрикаты.