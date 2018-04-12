Эксперт: переработка 20 млн тонн зерна позволит заместить 100% продукции биотехнологий

БАРНАУЛ , 12 апреля. / ТАСС /. Глубокая переработка 20 млн тонн зерна позволит импортозаместить до 100% ввозимой в РФ продукции биотехнологий, в том числе, кормовых добавок, витаминов и антибиотиков. Об этом сообщил в четверг журналистам на II Межрегиональной научно-практической конференции «От биопродуктов к биоэкономике» директор ФГБУ «Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов Национального исследовательского центра „Курчатовский институт“ Александр Яненко.

»Глубокая переработка и развитие биотхенологий повышают стоимость зерна и всех продуктов от четырех до пяти раз, поэтому нужно двигаться дальше: перерабатывать сахар, который содержится в сырье, в ценные продукты, прежде всего для сельского хозяйства. Все они ни сегодня завозятся из-за рубежа. По нашим оценкам нужно примерно 20 млн тонн зерна переработать, чтобы обеспечить страну всем необходимым, сейчас глубокая переработка в целом — 3-4 млн, а чтобы довести ее до 20 млн тонн — такую программу можно было бы решить за 10-15 лет, мы могли бы полностью", — сказал Яненко.

По словам эксперта, в России ежегодно тратится порядка $600 млн на покупку необходимой битехнологической продукции, в том числе — кормовых добавок, которые определяют сегодня продуктивность сельского хозяйства, а по аминокислотам и витаминам РФ полностью зависит от внешних поставок. Яненко пояснил, что его институт активно вовлечен в программу разработки технологий производства аминокислот для сельского хозяйства, такие технологии есть.

"Такого рода заводы уже начали строиться в стране. Мы завозим лизин (аминокислота — прим. ТАСС), например 100 и более тысяч тонн. Пока в стране действует один завод, который выпускает только 30% необходимого. Значит, нужно, по крайней мере, два-три завода иметь в стране, и они должны быть расположены территориально в таких регионах, как Алтайский край , где огромные избытки зерна", — пояснил Яненко.

Он также отметил, что при глубокой переработке 20 млн тонн зерна можно снять дефицит белка для сельского хозяйства — его можно производить до 2-2,5 млн тонн. При этом можно получать химические вещества из возобновляемого сырья: органические кислоты для биоразлагаемых пластиков, производить спирт как дополнение к топливу для большей эффективности горения.

Алтайский край — регион с самой большой пашней в стране в 6,5 млн га, из которых ежегодно засеваются не менее 5,4 млн га. Как сообщалось ранее, большой урожай 2017 года в 5,4 млн тонн зерна, а также переходящие запасы, создали проблемы для аграриев. Как отмечают в профильных ведомствах, развитие биотехнологий может помочь в решении подобных проблем.