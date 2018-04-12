Чернобыльскую АЭС открыли для туристов 

Для посещения доступны промышленная площадка ЧАЭС, где находятся все основные сооружения — в том числе объект «Укрытие» над аварийным энергоблоком № 4, — а также внутренние помещения станции: центральный щит управления, зал главных циркуляционных насосов, зап управления третьим энергоблоком. Разрушенный взрывом и накрытый саркофагом четвертый энергоблок можно осмотреть снаружи, затем гид на макете покажет, как происходила авария и ликвидировались ее последствия.
— На мосту через обводной канал вы увидите, а при случае и покормите хлебом знаменитых чернобыльских сомов, — рассказали в пресс-службе станции.
Экскурсия на станцию стоит 2700 гривен (порядка 100 долларов), в пакет входит обед на территории ЧАЭС. Заявку на тур можно оформить на сайте станции.
В результате взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года в атмосферу было выброшено большое количество радиоактивных материалов. Общая площадь загрязнения на территории Беларуси, России и Украины составила более 200 тысяч квадратных километров. На ликвидации последствий аварии работало более 600 тысяч человек, десятая часть из них впоследствии умерла от болезней, вызванных облучением, 165 тысяч человек стали инвалидами. Усилиями ликвидаторов в ноябре 1986 года над четвертым эергоблоком был возведен саркофаг.