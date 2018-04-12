Чернобыльскую АЭС открыли для туристов

Для посещения доступны промышленная площадка ЧАЭС, где находятся все основные сооружения — в том числе объект «Укрытие» над аварийным энергоблоком № 4, — а также внутренние помещения станции: центральный щит управления, зал главных циркуляционных насосов, зап управления третьим энергоблоком. Разрушенный взрывом и накрытый саркофагом четвертый энергоблок можно осмотреть снаружи, затем гид на макете покажет, как происходила авария и ликвидировались ее последствия.

— На мосту через обводной канал вы увидите, а при случае и покормите хлебом знаменитых чернобыльских сомов, — рассказали в пресс-службе станции.

Экскурсия на станцию стоит 2700 гривен (порядка 100 долларов), в пакет входит обед на территории ЧАЭС. Заявку на тур можно оформить на сайте станции.