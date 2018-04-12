Глава СК будет проводить личные приемы граждан дважды в месяц

"Рост количества жалоб и обращений отмечается с конца 2017 года. Сейчас еженедельно поступает около четырех тысяч обращений в центральный аппарат Следственного комитета и из них более полутора тысяч — на имя председателя Следственного комитета России. При этом их подавляющее большинство касается действий чиновников различного уровня, должностных лиц региональной власти, местных органов самоуправления, контролирующих и надзорных органов, работодателей, представителей бизнеса", — сообщила Петренко.

Граждане могут обратиться в ведомство через интернет-приемную, приемную главы СК в регионах, социальные сети, а также направить жалобу по почте или прийти на личный прием в региональных следственных управлениях и в центральном аппарате. По словам Петренко, часть обращений содержит просьбы о личном приеме Бастрыкиным. «В связи со сложившейся ситуацией и ростом количества таких обращений Александр Бастрыкин принял решение проводить личные приемы два раза в месяц. Информация о дате и месте приемов размещается на сайте Следственного комитета», — сообщила представитель ведомства.