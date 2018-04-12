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В Сочи разрешили вылов камбалы
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В Сочи разрешили вылов камбалы 

Парламентская газета 42 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Впервые с 2014 года в Сочи разрешили вылов камбалы. Однако с 1 мая запрет на этот вид рыбалки вновь вступит в силу, передаёт ОТР.
Росрыболовство запретило удить камбалу из-за риска её исчезновения — четыре года назад популяция камбалы находилась под угрозой вымирания. Сейчас, по данным ведомства, ситуация выправилась — за сутки рыбаки могут получить до двухсот тонн улова.
При этом вылавливается лишь промышленная рыба — её вес должен быть не менее двух килограммов, а длина — не менее сорока сантиметров. Один экземпляр такой камбалы эксперты оценивают в тысячу рублей за штуку.
С 1 мая запрет на вылов вновь вступит в силу — в это время сочинские рыбаки будут ловить барабульку, которая идёт на нерест в конце весны.
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