В Сочи разрешили вылов камбалы

Впервые с 2014 года в Сочи разрешили вылов камбалы. Однако с 1 мая запрет на этот вид рыбалки вновь вступит в силу, передаёт ОТР.

Росрыболовство запретило удить камбалу из-за риска её исчезновения — четыре года назад популяция камбалы находилась под угрозой вымирания. Сейчас, по данным ведомства, ситуация выправилась — за сутки рыбаки могут получить до двухсот тонн улова.

При этом вылавливается лишь промышленная рыба — её вес должен быть не менее двух килограммов, а длина — не менее сорока сантиметров. Один экземпляр такой камбалы эксперты оценивают в тысячу рублей за штуку.

С 1 мая запрет на вылов вновь вступит в силу — в это время сочинские рыбаки будут ловить барабульку, которая идёт на нерест в конце весны.