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Владельца сети супермаркетов в Красноярке могут признать банкротом
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Владельца сети супермаркетов в Красноярке могут признать банкротом 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Сбербанк подал иск на признание банкротом владельца торговой сети «Бигси» в Красноярске Михаила Попова. Об этом сообщает «Коммерсант».
В картотеке дел указано, что бизнесмен должен банку 246,6 млн рублей. Информации о заседании суда ещё нет.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Попов владеет несколькими компаниями в Красноярске и Абакане («Десятка», «Сиб-трейд», «Горизонт» и т.д.), которые развивают торговые марки «Папасветофор», «Гастромэль», «Бигси» (в Красноярске их восемь). Ещё в начале года в магазинах этой торговой сети покупатели стали замечать пустые полки.
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