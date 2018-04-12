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Участники «Активного гражданина» оценили проект парка технических видов спорта в Печатниках
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Участники «Активного гражданина» оценили проект парка технических видов спорта в Печатниках 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Участники «Активного гражданина» проголосовали за проект благоустройства нового парка технических видов спорта в районе Печатники, сообщили в пресс-службе проекта.
«Участники проекта «Активный гражданин» обсудили благоустройство нового парка технических видов спорта в районе Печатники. Всего свое мнение высказали 189 тыс. 976 человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что новый парк планируется благоустроить на месте бывшей несанкционированной свалки бытовых отходов.
«Его удачное расположение — вдали от жилых кварталов — позволяет отдать его в распоряжение авто— и мотогонщикам. Специалисты уже разработали концепцию благоустройства этой территории. Там предлагается создать огороженные трассы для мотокросса, картинга, ВМХ-кросса, дрифта с трибунами и всей необходимой инфраструктурой. Вдоль набережной проектом предусмотрено обустройство парка площадью более 28 га. Дополнительно в нем предлагается высадить новые деревья и кустарники, обустроить газоны и цветники», — поясняется в сообщении.
Отмечается, что в ходе обсуждения 71,89% участников голосования поддержали предложенный специалистами проект. Это вариант ответа в равной степени выбирали все «Активные граждане».
«0,52% участников в целом согласились с концепцией развития парка и предложили разработчикам свои идеи по благоустройству. Среди них: запланировать дополнительные участки для озеленения, установить шумозащитные экраны, увеличить длину велодорожки и прогулочной зоны вдоль набережной. Чаще всего свои варианты благоустройства парка предлагали мужчины, а также граждане от 25 до 34 лет. Не согласились с проектом 5,27% активных граждан. Так чаще отвечали участники в возрасте от 18 до 24 лет», — указано в сообщении.
Кроме того, еще 22,32% посчитали, что решение по благоустройству должны принимать специалисты. Такой вариант ответа предпочитали женщины и активные граждане старше 35 лет.
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