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Предприятия Удмуртии не обращались в УФАС с жалобами на закупочную стоимость молока
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Предприятия Удмуртии не обращались в УФАС с жалобами на закупочную стоимость молока 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Предприятия агропромышленного комплекса Удмуртии пока не обращались в УФАС с жалобами на низкую закупочную цену на молоко. Как рассказал журналистам руководитель регионального управления ведомства Михаил Маренников, на сегодняшний день поступило два заявления, но не от организаций, а от граждан.
«Поступили два заявления гражданина с указанием, что они работают в таком-то предприятии, что они считают, что их права ущемляются. Мы само предприятие, хозяйствующий субъект запросили — ущемляются ли его права или нет Если они скажут, мы дальше, соответственно, все это изучать, смотреть будем. Но рынок сложный, он в приоритетах АПК, соответственно, он требует постоянного наблюдения», — сообщил Маренников.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, на 4 апреля средняя закупочная цена на молоко составляет 19,98 рублей за кг.
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