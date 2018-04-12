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Ростовчанин присвоил заслуги администрации себе
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Ростовчанин присвоил заслуги администрации себе 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Ростове-на-Дону активный житель присвоил себе заслуги администрации города и Железнодорожного района. Сегодня, 12 апреля, ряд изданий распространили информацию о том, что один из граждан на свои средства починил дорогу на одном из участков улицы Тружеников.
«Надоело ездить по раздолбанной улице Тружеников. Никто ей не занимается. Сам заказал 13 КАМАЗов щебня. Сегодня вечером привезли, завтра начнут разравнивать. Это не новая асфальтовая дорога, но хоть что-то», — рассказал он одному из изданий.
Выяснилось, что данная информация не соответствует действительности и является, попусту говоря, фейком. По данным районной администрации, все работы выполняются официально подрядчиком, определенным в ходе торгов. Сейчас на данном участке находится фрезерованный асфальтобетонный лом, он будет уложен в течение нескольких дней. Работы завершатся до 22 апреля.
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