С 15 апреля в регионе вводятся ограничения в связи с началом нереста рыбы

С 15 апреля по 15 июня в реках и озерах Ярославской области начнется массовый нерест рыбы. На это время правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна установлен запрет на промышленное рыболовство.

Также введены ограничения для рыболовов-любителей. В Рыбинском и Горьковском водохранилищах со всеми притоками на протяжении 25 километров от устьев вверх по течению — с 15 апреля по 1 июня, в озере Неро — с 20 апреля по 29 мая, в озере Плещеево — с 20 апреля по 9 мая и с 25 мая по 13 июня.

В остальных водоемах области с начала таяния льда по 10 июня разрешается лов одной поплавочной или донной удочкой с берега, вне мест нереста, с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи у одного гражданина.

Кроме того, утвержден перечень нерестовых участков, расположенных на водоемах Ярославской области, где запрещается осуществление всякого рыболовства в указанные сроки.

— Для предупреждения и пресечения браконьерства в регионе органами исполнительной власти разработан и успешно реализуется комплекс мер по охране водных биоресурсов в период нереста, — рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов . — Высокий уровень межведомственного взаимодействия позволил максимально расширить географию надзорных мероприятий. Новая межведомственная система взаимодействия позволила в прошлом сезоне повысить эффективность работы в два раза. Сейчас, в самый сложный период охраны биологических ресурсов, в целях пресечения браконьерства в усиленном режиме будут проходить инспекционные проверки и рейды, особенно в районах мест нереста рыбы.

В 2017 году только за первые десять дней с момента введения ограничений рыболовства было проведено 198 рейдовых мероприятий, возбуждено 12 уголовных дел, составлено 56 протоколов об административных правонарушениях, 21 протокол на лиц, осуществлявших торговлю рыбой в неустановленных местах. В целом за период нереста проведено 770 межведомственных рейдов, выявлено 795 нарушений, составлено 842 протокола об административных правонарушениях, возбуждено 33 уголовных дела.

— Помимо мер по предупреждению браконьерства рыбодобывающим организациям даны рекомендации по усилению охраны промысловых участков, включая проведение регулярных рейдов совместно с органами рыбоохраны, внутренних дел, водной полицией, инспекторами департамента, — сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков . — На период нереста запрещена выдача ветеринарно-сопроводительных документов на свежую речную рыбу. Таким образом, любая торговля ею в это время является незаконной. В случаях выявления данных фактов необходимо сообщать о них в муниципальную административную комиссию.

Нарушителей ждет штраф за каждый пойманный экземпляр. Браконьеров с сетями — уголовная ответственность. Помимо этого, придется возместить причиненный ущерб. Сумма рассчитывается исходя из утвержденных такс за каждый экземпляр рыбы независимо от размера и веса.

Жители региона могут сообщить о фактах браконьерства по телефонам горячей линии:

(4852) 32-21-55 — Ярославский межрегиональный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству

(4852) 78-61-68 — департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области;

(4852) 78-61-68 — департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Справка

Перечень нерестовых участков, расположенных на водоемах Ярославской области, где запрещается осуществление всякого рыболовства в указанные сроки, здесь: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/tmpPages/news.aspx?newsID=1194.