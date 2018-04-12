Депутаты Госдумы приняли закон об удалении из интернета порочащей честь информации

Новый закон поможет защитить права и законные интересы лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб.

В четверг, 12 апреля, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который предлагает удалять из интернета информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию гражданина.

Документ предусматривает внесение в действующее законодательство изменений исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в сети интернет, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.

Если по истечению срока должник не удалил сведения из интернета и не принял меры для пресечения распространения порочащей информации, судебный пристав-исполнитель вынесет постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к информации, распространенным в интернете.

В пояснительной записке к документу уточняется, что новый закон поможет защитить права и законные интересы лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб из-за распространения негативной информации, не соответствующей действительности.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Вопросы без ответов

Вслед за попытками либо заблокировать, либо получить доступ к известной соцсети, депутаты Госдумы приняли, правда, пока только в первом чтении, законопроект, который позволит блокировать ресурсы, на которых размещена «порочащая честь и достоинство граждан» информация (далее…)

Пора вводить «мойдодыров»

Закон о блокировке целых ресурсов без суда кажется мне довольно странным. Но проблему, похоже, депутаты уловили верно. Ибо интернет и, особенно, социальные сети, превратился в помойку. Уж сколько было там всевозможных фейков — взять хотя бы историю о сотнях погибших в «Зимней вишне» (далее…)

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