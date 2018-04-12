Врио главы НАО назвал целью председательства в Северном форуме взаимодействие регионов

"Мы готовы делиться своими знаниями и практическими наработками и, безусловно, заинтересованы в изучении опыта других северных регионов. Одна из ключевых задач, которую ставит себе Ненецкий округ — обеспечить продуктивное сотрудничество между регионами, ориентированное на конкретные результаты для населения наших территорий", — заявил Цыбульский.

Также врио губернатора отметил, что считает обоснованным выбор делегатов Северного форума. «Ненецкий автономный округ уже является международной площадкой для обсуждения актуальных проблем северных регионов. На нашей территории собираются представители разных стран для обсуждения вопросов развития телемедицины в Арктике и в целом в отдаленных поселениях. У нас есть опыт реализации международных проектов в сфере энергообеспечения, развития традиционных промыслов северных народов», — отметил врио главы НАО.

В качестве одной из наработок округа, которой НАО может поделиться с другими членами форума, Цыбульский назвал новый проект в сфере повышения доступности образования в арктических поселках, который запускается в этом году.

"С этого года мы запускаем еще один региональный проект, направленный на повышение качества образования в арктических поселках. Убежден, что дети из мегаполисов и, к примеру, дети из отдаленных поселений побережья Баренцева моря должны иметь равные стартовые возможности для успешной самореализации", — сказал врио главы региона.

О Северном форуме

Северный форум — международная организация северных регионов. 11-12 апреля в рамках XV Красноярского экономического форума проходит XIII Генеральная ассамблея этой организации. С ноября 2015 по апрель 2018 в форуме председательствовал Красноярский край. За НАО отдали свои голоса представители восьми регионов.