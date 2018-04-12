Новым председателем «Северного форума» избран Ненецкий автономный округ 

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Новым председателем неправительственной организации «Северный форум» вместо Красноярского края избран Ненецкий автономный округ (НАО). Об этом в четверг сообщил председатель комитета региональных координаторов форума — и. о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Захаринский.
"Северный форум" — международная организация северных регионов. 11-12 апреля в рамках XV Красноярского экономического форума проходит XIII Генеральная ассамблея этой организации. С ноября 2015 по апрель 2018 в форуме председательствовал Красноярский край.
"Ненецкий автономный округ получает председательство", — сказал Захаринский на заседании XIII Генеральной ассамблеи. Участникам ассамблеи были предложены на этот пост два региона: НАО и Лапландия (Финляндия). За НАО отдали свои голоса представители восьми регионов.
Также в четверг в состав членов «Северного форума» был принят Хабаровский край, заявка которого была подана еще год назад. 80% его территории относятся к северным или приравнены к ним, здесь живет большое количество представителей коренных малочисленных народов Севера.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
О «Северном форуме»
Крупнейшей международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов, является «Северный форум», который также обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).
"Северный форум" является важным инструментом усиления и расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций.
В «Северный форум» входят регионы Российской Федерации (Красноярский край, Чукотский автономный округ, Ханты— Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия) , Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатская область), Исландии (город Акурейри), США (Аляска), Республики Корея (провинция Кангвон), Финляндии (Лапландия).
До 2013 года секретариат «Северного форума» располагался в Анкоридже штата Аляска (США), в настоящее время находится в Якутске.