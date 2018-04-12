Новым председателем «Северного форума» избран Ненецкий автономный округ

"Северный форум" — международная организация северных регионов. 11-12 апреля в рамках XV Красноярского экономического форума проходит XIII Генеральная ассамблея этой организации. С ноября 2015 по апрель 2018 в форуме председательствовал Красноярский край.

"Ненецкий автономный округ получает председательство", — сказал Захаринский на заседании XIII Генеральной ассамблеи. Участникам ассамблеи были предложены на этот пост два региона: НАО и Лапландия ( Финляндия ). За НАО отдали свои голоса представители восьми регионов.

Также в четверг в состав членов «Северного форума» был принят Хабаровский край , заявка которого была подана еще год назад. 80% его территории относятся к северным или приравнены к ним, здесь живет большое количество представителей коренных малочисленных народов Севера.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — " Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.

О «Северном форуме»

Крупнейшей международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов, является «Северный форум», который также обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

"Северный форум" является важным инструментом усиления и расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций.