«Загадочное» снижение курса швейцарского франка связали с проблемами российских миллиардеров из-за санкций

На этой неделе швейцарский франк, имеющий репутацию защитного актива во времена потрясений на финансовых рынках, продемонстрировал необычное снижение. Франк опустился к евро до минимального уровня с января 2015 года. Одновременно доходность двухлетних облигаций Швейцарии в четверг выросла до месячного пика, тогда как ставки аналогичных бумаг Германии упали (рост доходности ценных бумаг свидетельствует, напомним, о снижении их надежности).

При этом японская иена, также считающаяся защитным активом, подорожала на фоне рисков военной операции США Сирии , эскалации торгового спора США с Китаем и введения новых санкций против России , сообщает

Bloomberg . Представитель Национального банка Швейцарии в четверг отказалась прокомментировать снижение франка.

"Основным драйвером для швейцарского франка сейчас являются потоки капитала, и под санкции к РФ попали швейцарские компании с инвесторами из России", — рассказал агентству Мануэль Оливери, валютный стратег банка Credit Agricole SA, указав на пример

швейцарской машиностроительной компании Sulzer.

По его словам, рост потребности россиян в ликвидности и отсутствие у них желания оставлять средства в Швейцарии, меняет корреляцию франка с восприятием риска, при этом оценить ожидания рынка на этот счет довольно трудно.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против РФ, чтобы наказать ее за действия в Сирии и попытки подорвать западную демократию, что вызвало обвал российской валюты и акций. Новые органичительные меры отрезали доступ к глобальным финансовым рынкам для нескольких миллиардеров, близких к Кремлю.