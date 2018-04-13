«Загадочное» снижение курса швейцарского франка связали с проблемами российских миллиардеров из-за санкций 

На этой неделе швейцарский франк, имеющий репутацию защитного актива во времена потрясений на финансовых рынках, продемонстрировал необычное снижение. Франк опустился к евро до минимального уровня с января 2015 года. Одновременно доходность двухлетних облигаций Швейцарии в четверг выросла до месячного пика, тогда как ставки аналогичных бумаг Германии упали (рост доходности ценных бумаг свидетельствует, напомним, о снижении их надежности).
При этом японская иена, также считающаяся защитным активом, подорожала на фоне рисков военной операции США в Сирии, эскалации торгового спора США с Китаем и введения новых санкций против России, сообщает
Bloomberg. Представитель Национального банка Швейцарии в четверг отказалась прокомментировать снижение франка.
"Основным драйвером для швейцарского франка сейчас являются потоки капитала, и под санкции к РФ попали швейцарские компании с инвесторами из России", — рассказал агентству Мануэль Оливери, валютный стратег банка Credit Agricole SA, указав на пример
швейцарской машиностроительной компании Sulzer.
По его словам, рост потребности россиян в ликвидности и отсутствие у них желания оставлять средства в Швейцарии, меняет корреляцию франка с восприятием риска, при этом оценить ожидания рынка на этот счет довольно трудно.
На прошлой неделе США ввели новые санкции против РФ, чтобы наказать ее за действия в Сирии и попытки подорвать западную демократию, что вызвало обвал российской валюты и акций. Новые органичительные меры отрезали доступ к глобальным финансовым рынкам для нескольких миллиардеров, близких к Кремлю.
Падение франка совпало с резкими колебаниями на других рынках Швейцарии. Акции Sulzer в среду упали, а в четверг подорожали на максимальную величину за 21 год после того, как компания сообщила, что на нее больше не распространяются финансовые ограничения США, так как Виктор Вексельберг, попавший под санкции, лишился контрольного пакета.