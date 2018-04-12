Стартап по альпийскому стандарту. Как работают венчурные инвестиции в Швейцарии

Система развития и поддержки стартапов в Швейцарии состоит из трех уровней, первый из которых — университеты. Здесь действуют «лаборатории стартапов» — курсы для студентов и аспирантов, которые хотят попробовать себя в инновационной экономике и запустить собственный проект. На таком курсе студент может узнать, как зарегистрировать компанию, составить бизнес-план, найти сотрудников и инвесторов.

Когда вы уже проработали идею бизнеса, стоит воспользоваться программами городского или университетского масштаба: в их рамках можно получить до 100 000 франков для проверки идеи и pre-seed стадии. Если вы только начинаете проект, то лучший вариант — CTI Innovation Cheque. Это 7500 франков от федерального департамента экономики на то, чтобы вы могли проверить реализуемость проекта совместно с любым швейцарским вузом.

На втором уровне находятся кантональные отделы поддержки бизнеса. Они могут взять на себя часть расходов — как правило, 50% — на получение патентов, обучение сотрудников, участие в выставках. Такая поддержка ограничена 100 тысячами франков в течение 5 лет. Похожая организация есть в каждом кантоне, она полезна для проекта на самых ранних предпосевных стадиях: грант можно получить даже до открытия компании.

Третьим, федеральным, уровнем поддержки стартапов занимается Комиссия по технологиям и инновациям CTI (с 2018 будет переименована в Innosuisse — Swiss Innovation Promotion Agency) при министерстве экономики Швейцарии, где можно получить финансирование на проверку новой технологии и на доведение ее до работоспособного коммерческого продукта. CTI финансирует 1-1,5 года совместной работы с вузом для коммерциализации продукта. Государство покрывает до 70% стоимости работ при условии, что вы нанимаете сотрудников для этой работы в швейцарском университете, а остальные 30% должна добавить компания. Средний грант составляет $ 300 000 — 400 000. Компании оставляют за собой все результаты работы и интеллектуальную собственность. Это удобный вариант, если у вас есть технология, но ее требуется «довести до ума» и превратить в готовый продаваемый продукт.

Также в Швейцарии существует организация Switzerland Global Enterprise, которая представлена во многих странах мира, в том числе и в России , Центрами содействия бизнесу (Swiss Business Hub). Одной из услуг является предоставление индивидуальной и бесплатной консультационной поддержки предпринимателям, заинтересованным в выходе на международные рынки посредством открытия компании в Швейцарии. Центры оказывают помощь в выборе места ведения деловой деятельности, а также располагают широкой сетью полезных контактов.

Швейцарский инвестор: кто он За 2016 год швейцарские стартапы привлекли порядка $950 млн, причем около 70% вложений пришли из-за рубежа. Для сравнения: в России за то же время было закрыто венчурных сделок на общую сумму $165 млн Ежегодно в стране запускается больше 40 000 стартапов. В среднем объем одной инвестиции составляет 2,5 млн швейцарских франков ($2,6 млн). Такая сравнительно небольшая сумма объясняется спецификой местного рынка: наибольший объем вложений приходится на предпосевные и посевные стадии, а дальнейшие инвестиции приходят уже от международных инвесторов. Инфраструктура швейцарского венчурного рынка устроена таким образом, чтобы для раундов, превышающих $1 млн, привлекать внимание зарубежных инвестиционных фондов — из других стран Европы, США , Азии.

Типичный швейцарский бизнес-ангел — это, в основном, менеджер среднего или высшего звена швейцарской компании, в предпенсионном возрасте или на пенсии. Он управляет семейным капиталом в несколько миллионов франков и стремится инвестировать в несколько стартапов одновременно, чтобы диверсифицировать риски. Основной минус этой группы инвесторов в том, что они сохранили менталитет большой компании с практически неограниченными ресурсами и представляют жизнь стартапа лишь теоретически.

Они также привычны к корпоративным стандартам финансовой отчетности, на которые первое время у вас не будет хватать ни знаний, ни времени. Лучшим выходом из ситуации будет делегирование ведение финансовой отчетности на первые годы профессиональной бухгалтерской компании и добавление в акционерное соглашение параграфа, оговаривающего максимальную частоту таких отчетов.

Вторая характерная группа бизнес-ангелов — это успешные предприниматели, продавшие свой стартап, или серийные бизнесмены. Будучи более благосклонными к ошибкам роста, некоторые из них могут со временем стать вашими партнерами, например, исполнительным или финансовым директором, и как минимум способствовать поиску дальнейших инвестиций при помощи своих контактов. Кроме этого, они эффективно играют роль посредников в случае разногласий между вами и первой группой.

В разных раундах мы взаимодействовали с тремя группами швейцарских инвесторов, и механизм получения инвестиций, за исключением некоторой административной специфики, у них одинаков. Для начала вам необходимо подготовить и выслать инвесторам короткое описание проекта, после чего вас приглашают выступить перед группой. Если проект интересен и большинство инвесторов проголосовало в вашу пользу, для проведения процедуры due diligence назначается представитель (фидусьер).

Он непосредственно взаимодействует с вами, знакомится с производством и командой, старается узнать как можно больше о компании и о вас лично. По результатам процедуры каждый из инвесторов решает, какие средства он готов выделить на ваш проект. Зачастую раунд занимает от 3 до 9 месяцев, после чего фидусьер может занять кресло в совете директоров или стать наблюдателем без права голоса. Именно через него будет происходить дальнейшая коммуникация с инвесторами.

Стартапы в Швейцарии: критерии отбора

В Швейцарии к стартапам выдвигается ряд требований, которым необходимо соответствовать, чтобы получить государственную поддержку и найти частных инвесторов:

зарегистрированы права на интеллектуальную собственность;

стартап создан на базе или в тесном сотрудничестве с университетом и подпитывается новейшими научными разработками;

есть сильная ключевая команда с развитыми навыками, доли в компании распределены равномерно между всеми членами команды;

основатели сами вкладывают деньги в развитие стартапа;

технология, которую развивает компания, будет востребована на рынке или у крупной корпорации. Инвесторы осторожно относятся к слишком революционной технологии, если у ее создателей нет понимания, как ее коммерциализировать и какова будет добавленная стоимость для потенциальных покупателей;

доходный потенциал стартапа в год должен быть шестизначным в евро или долларах. Потенциальный размер рынка, желательно глобального, в горизонте 5-10 лет должен исчисляться сотнями миллионов;

стартап должен начать приносить прибыль в первые 3-4 года.

При получении инвестиций в Швейцарии большое значение имеют личные качества руководителя компании. В потенциальных партнерах швейцарцев в первую очередь интересует надежность и основательность, а не излишний энтузиазм или эмоции по поводу возможной сделки. Еще одна сторона, на которую местные инвесторы обращают внимание, — справедливое распределение рисков при входе в проект. Вам нужно показать, что в проект есть ваш личный вклад в предприятие, который вы потеряете в случае неудачи. Например, патент, дизайн, софтверный прототип или другая интеллектуальная собственность.

По сравнению с инвесторами, критерии для попадания в государственные программы поддержки стартапов менее жесткие и в первую очередь связаны с планами создания рабочих мест в Швейцарии. Опыт показывает, что швейцарские чиновники внимательно оценивают, насколько полезен будет проект для общества и как он поспособствует процветанию страны. Посмотрите на ваш проект с этой точки зрения и подумайте, какие аргументы можете привести в свою пользу. В целом чиновники ожидают увидеть в вашем бизнес-плане создание как минимум 3-5 новых рабочих мест в стране в пределах пяти лет. Если думаете, что это совсем не много, напомню, что более 99% швейцарских компаний — это малые и средние предприятия до 250 работников.

В Швейцарии существует многоуровневая система государственной и частной поддержки стартапов. Однако не менее важно, что здесь налажена эффективная система превращения лабораторных идей в бизнес, и инновации растут не столько благодаря тому, что поддерживаются государством, сколько потому, что востребованы большим бизнесом, которому нужны новые технологии в качестве конкурентного преимущества.

Тем, кто хочет начать свой бизнес в Швейцарии, я советую сесть на самолет и слетать в эту страну, чтобы лучше представлять, что вас ждет. Здесь большая диаспора наших соотечественников, предпринимателей и ученых, которые готовы делиться своим опытом, а барьеров для того, чтобы успешно открыть свое дело, намного меньше, чем в других странах.