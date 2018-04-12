Госдума приняла закон о блокировке в интернете порочащих сведений

Депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем чтении закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, этот документ вносит изменения в уже существующее законодательство, предусмотрев особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица​​​.

Если лицо, которое распространило не соответствующие действительности сведения, не удалило их в положенный срок, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в интернете к порочащим честь и достоинство сведениям.

Новые правовые нормы повысят эффективность деятельности федеральных приставов и защитят граждан от распространения клеветы.