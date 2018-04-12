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Мособлдума расширит перечень граждан, которым предоставляют бесплатные услуги на дому
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Мособлдума расширит перечень граждан, которым предоставляют бесплатные услуги на дому 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Депутаты Мособлдумы рассмотрели в первом чтении законопроект «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области», согласно которому список категорий граждан, получающих социальные услуги на дому, расширится, передает корреспондент РИАМО.
«Проектом закона предлагается освободить от платы за предоставление социальных услуг на дому всех участников Великой Отечественной войны. Предлагается освободить 8,4 тысячи участников и инвалидов войны от платы за социальные услуги, предоставляемые на дому. Прошу поддержать законопроект», — сказала первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова.
Она уточнила, что принятие закона потребует выделения из бюджета Московской области дополнительно 30,5 миллионов рублей в год.
В настоящее время социальные услуги на дому предоставляются бесплатно только одиноким участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, Героям России и Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, Героям Труда и инвалидам боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.
Проект закона предусматривает предоставление социальных услуг на дому бесплатно также ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; супругам погибших (умерших) инвалидов или участников войны, не вступившим в повторный брак.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме за счет бюджета Московской области будет осуществляться только гражданам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, но не имеющим родственников с алиментными обязательствами или рентоплательщиков.
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