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За своеволие будущие мамы из районов Поморья могут лишиться выплаты, компенсирующей проезд до роддомов
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За своеволие будущие мамы из районов Поморья могут лишиться выплаты, компенсирующей проезд до роддомов 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
От 200 до 6 000 рублей получат родившие жительницы районов в качестве единовременных выплат за проезд до роддомов. По предварительным расчетам, на такую финансовую поддержку в этом году могут рассчитывать не менее 5 500 северянок. Пока такой возможностью воспользовались только чуть более 5% женщин.
— С 1 января 2018-го за получением выплат обратились 290 женщин, из них 270 уже получили, — пояснила и.о. начальника отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Архангельской области Ольга Николаева.
Но добираться из районов в роддом придется все равно за свой счет: деньги вернут только после родов. Список необходимых документов невелик: направление на роды, выданное медучреждением по месту наблюдения беременности, заявление от роженицы, СНИЛС, ИНН и реквизиты счета. Выплата облагается НДФЛ. Деньги обычно приходят в течение 10 дней. В выплате могут отказать, если по направлению женщину отправили в одно учреждение, а она в итоге решила рожать в другом.
— Рассчитывать на выплаты могут не только те женщины, где нет акушерских стационаров. Выплаты могут получить женщины, где стационары есть, но по медицинским показаниям они должны направляться в стационар более высокого уровня, — сообщила руководитель перинатального центра Екатерина Ольферт.
Екатерина Ольферт и Ольга Николаева рассказали о том, как будет оплачиваться проезд для рожениц
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