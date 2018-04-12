Ещё
Принят закон о замене принудительных работ на тюрьму для нарушителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Принят закон о замене принудительных работ на тюрьму для нарушителей 

Аргументы и Факты 37 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Депутаты Госдумы РФ приняли в последнем чтении проект закона, согласно которому в стране ужесточат наказание для уклонистов от принудительных работ и нарушителей режима отбывания наказания. Соответствующие изменения внесены в УК и УПК. Об этом пишет ТАСС.
Согласно документу, наказание в виде принудительных работ могут заменить на лишение свободы в случае уклонения осужденного от работ, либо если человек злостно нарушает порядок и условия отбывания наказания.
Также депутаты наделили суд полномочиями заключать под арест нарушителей и уклонистов до момента вынесения решения о замене принудительных работ на тюремный срок.
Аргументы и Факты: последние новости
США отправили эсминец к берегам Сирии – СМИ Бывший глава РЖД рассказал, почему Меркель «не любит» россиян В России разработают дешевую версию ракеты «Союз-5»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе158
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому126
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ121
Улюкаев удивил тюремным досугом58
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса53
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:20
Володин поблагодарил наблюдателей на выборах
Политика Выборы 2018
02:18
Пескова спросили о допросе Сечина
Политика
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение