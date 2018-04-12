Принят закон о замене принудительных работ на тюрьму для нарушителей

Депутаты Госдумы РФ приняли в последнем чтении проект закона, согласно которому в стране ужесточат наказание для уклонистов от принудительных работ и нарушителей режима отбывания наказания. Соответствующие изменения внесены в УК и УПК. Об этом пишет ТАСС

Согласно документу, наказание в виде принудительных работ могут заменить на лишение свободы в случае уклонения осужденного от работ, либо если человек злостно нарушает порядок и условия отбывания наказания.

Также депутаты наделили суд полномочиями заключать под арест нарушителей и уклонистов до момента вынесения решения о замене принудительных работ на тюремный срок.