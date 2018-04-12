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Налог на имущество могут перестать рассчитывать по кадастру
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Налог на имущество могут перестать рассчитывать по кадастру 

Время бухгалтера 25 минут назад
В нижнюю палату парламента внесены законопроекты, которые предлагают прекратить определять базу по налогу на имущество физлиц и организаций на основе кадастровой оценки недвижимости. Авторы инициативы хотят определять базу по этому налогу для организаций, основываясь на средней стоимости имущества за год, а для физлиц расчет будет опираться на инвентаризационную цену.
После перехода к расчету налога на недвижимость на основе цены объекта по кадастру налоги существенно выросли. В основном такой рост налогов стал возможен потому, что кадастровую цену часто устанавливают без должного обоснования, а система начисления зачастую несправедлива. Чтобы освободить граждан и предпринимателей от судебных тяжб, парламентарии и подготовили поправки в НК.
Напомним, что ранее предложение уйти от кадастровой оценки при расчете налогов озвучил Минфин.
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