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Просто космос: Depot WPF провело редизайн упаковки Kosmostars
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Просто космос: Depot WPF провело редизайн упаковки Kosmostars 

Sostav.ru 23 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Сегодня, в День космонавтики, брендинговое агентство Depot WPF представило свой новый проект, сделанный для постоянного клиента — Nestle.
Готовые завтраки Kosmostars от компании «Нестле» давно заслужили любовь российских детей и их родителей. Эта привязанность настолько велика, что сегодня для бренда Kosmostars Россия — рынок № 1. Вот почему задача провести редизайн упаковки «космических» завтраков была для агентства настолько ответственной.
Специалисты Depot WPF обновили логотип и модернизировали дизайн упаковки — на ней теперь собрались планеты, имена которых предстоит вспомнить юным исследователям.
Также был полностью изменен образ фирменного персонажа — веселого медведя-космонавта Капитана Стара. Отдельный повод для гордости агентства — использование нового облика Kosmostars не только в России, но еще в Испании и Португалии.
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