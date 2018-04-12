Мособлдума в первом чтении приняла проект о расширении списка предоставления социальной помощи на дому

Мособлдума в первом чтении приняла законопроект, который расширяет список граждан для получения социальных услуг на дому. Соответствующее решение было принято в ходе заседания.

«Проектом закона предлагается предоставлять социальные услуги на дому бесплатно следующим категориям граждан: ветеранам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы », бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны или участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что в настоящее время социальные услуги на дому предоставляются бесплатно только одиноким участникам и инвалидам ВОВ, героям России и СССР, полным кавалерам ордена Славы, героям труда и инвалидам боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.