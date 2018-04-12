ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОБЩЕГОРОДСКИХ СУББОТНИАХ

14 и 21 апреля 2018 года

Уважаемые жители района Нагатино-Садовники!

Управа района Нагатино-Садовники приглашает Вас принять участие в общегородских субботниках, которые состоятся:

14 и 21апреля (с 10:00)

АДРЕСА ПРОВЕДЕНИЯ СУББОТНИКОВ

14 апреля:

Нагатинская набережная (от метромоста до ресторана «Иверия»)

Нагатинская набережная, д.16, корп.3 Нагатинская ул., влад. 16, сквер

Проспект Андропова, д.42, корп.1 Академика Миллионщикова ул., д.16 Коломенский проезд, д.8 Кашиский проезд, д.1, корп.1, сквер

Варшавское шоссе, д.47, корп.1 Хлебозаводский проезд, аллея

21 апреля:

Нагатинская набережная (от метромоста до ресторана «Иверия»)

Нагатинская набережная, д.16, корп.3 Нагатинская ул., влад. 16, сквер

Проспект Андропова, д.42, корп.1 Академика Миллионщикова ул., д.16 Коломенский проезд, д.8 Кашиский проезд, д.1, корп.1, сквер

Варшавское шоссе, д.47, корп.1 Хлебозаводский проезд, аллея

ИНВЕНТАРЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ С 9:30 НА ОБЪЕКТАХ

Справки по телефонам: 8-499-612-55-03 8-499-612-83-08 8-499-612-55-71