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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОБЩЕГОРОДСКИХ СУББОТНИАХ
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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОБЩЕГОРОДСКИХ СУББОТНИАХ 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 25 минут назад
14 и 21 апреля 2018 года
Уважаемые жители района Нагатино-Садовники!
Управа района Нагатино-Садовники приглашает Вас принять участие в общегородских субботниках, которые состоятся:
14 и 21апреля (с 10:00)
АДРЕСА ПРОВЕДЕНИЯ СУББОТНИКОВ
14 апреля:
Нагатинская набережная (от метромоста до ресторана «Иверия»)
Нагатинская набережная, д.16, корп.3  Нагатинская ул., влад. 16, сквер
Проспект Андропова, д.42, корп.1  Академика Миллионщикова ул., д.16  Коломенский проезд, д.8  Кашиский проезд, д.1, корп.1, сквер
Варшавское шоссе, д.47, корп.1  Хлебозаводский проезд, аллея
21 апреля:
Нагатинская набережная (от метромоста до ресторана «Иверия»)
Нагатинская набережная, д.16, корп.3  Нагатинская ул., влад. 16, сквер
Проспект Андропова, д.42, корп.1  Академика Миллионщикова ул., д.16  Коломенский проезд, д.8  Кашиский проезд, д.1, корп.1, сквер
Варшавское шоссе, д.47, корп.1  Хлебозаводский проезд, аллея
ИНВЕНТАРЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ С 9:30 НА ОБЪЕКТАХ
Справки по телефонам: 8-499-612-55-03  8-499-612-83-08  8-499-612-55-71
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы: последние новости
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