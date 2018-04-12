Ещё
Стойленский ГОК расширяет парк горной техники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стойленский ГОК расширяет парк горной техники 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) приобрел новый фронтальный погрузчик Caterpillar 992K, который будет задействован в карьере на погрузке горной массы в 136-тонные автосамосвалы. За счет мобильности и увеличенный высоты стрелы (до 10 метров) новая машина может также оперативно заменять экскаваторы на погрузке руды из забоев.
Благодаря мощному двигателю в 900 л/с и объемному ковшу вместимостью 9,8 куб. м, CAT 992K практически в три раза превосходит по производительности аналогичную технику предыдущего поколения. Видео о новом погрузчике смотрите здесь.
Помимо погрузчика с начала 2018 года автотранспортный цех Стойленского ГОКа пополнился тремя автосамосвалами БелАЗ — две машины грузоподъемностью 50 тонн и один 136-тонник. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию бульдозер Т-35.01, который предназначен для выполнения тяжелых землеройных работ, в том числе при разработке скальных грунтов.
АиФ: последние новости
Ко Дню Победы в Белгороде высадят 150 тыс цветов Где моя гондола? Почему Северный микрорайон Тамбова превратился в Венецию Прокуратура держит на контроле паводковую обстановку в Воронежской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода146
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»25
Экс-президент США дал разумный совет Трампу226
Рубль начал утро с очередного падения110
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая172
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах
Новости Москвы
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение