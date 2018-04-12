Стойленский ГОК расширяет парк горной техники

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) приобрел новый фронтальный погрузчик Caterpillar 992K, который будет задействован в карьере на погрузке горной массы в 136-тонные автосамосвалы. За счет мобильности и увеличенный высоты стрелы (до 10 метров) новая машина может также оперативно заменять экскаваторы на погрузке руды из забоев.

Благодаря мощному двигателю в 900 л/с и объемному ковшу вместимостью 9,8 куб. м, CAT 992K практически в три раза превосходит по производительности аналогичную технику предыдущего поколения. Видео о новом погрузчике смотрите здесь.

Помимо погрузчика с начала 2018 года автотранспортный цех Стойленского ГОКа пополнился тремя автосамосвалами БелАЗ — две машины грузоподъемностью 50 тонн и один 136-тонник. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию бульдозер Т-35.01, который предназначен для выполнения тяжелых землеройных работ, в том числе при разработке скальных грунтов.