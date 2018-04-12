Подмосковье может занять второе место в РФ по тепличному овощеводству к концу года

По его словам, в Подмосковье около 1,7 миллиона гектаров земель, задействованных в сельхозпроизводстве.

«У нас серьезно развито овощеводство. Мы занимаем в настоящий момент четвертое место. По результатам этого года по вводу новых объектов в эксплуатацию мы займем второе место в стране по закрытым грунтам — теплицам», — сказал Буцаев.

Он отметил, что это направление начали развивать четыре года назад, впервые в регионе введены особые меры поддержки.

«Крупных теплиц около пяти, а проектов, связанных с тепличным хозяйством — несколько десятков. В этом году мы вышли на самообеспеченность по этом виду продукции. На 2021 год мы выйдем на самообеспеченность нашего региона и будем полностью обеспечивать Москву», — заключил Буцаев.

Второй день рабочей поездки делегации Подмосковья во Францию начался со встречи с Агропромышленной палатой и компаниями-производителями региона Овернь-Рона-Альпы. На встрече присутствуют производители мясной продукции, пива, молочной продукции, дистрибьюторы.

Трехдневный визит во Францию проходит по поручению губернатора Московской области, за это время делегация из Подмосковья посетит ряд объектов. Представители Подмосковья также проведут роуд-шоу в Лионе и Париже, где представят инвестиционную привлекательность региона. Роуд-шоу закончится 13 апреля. В последний день посещения Франции делегация Московской области осмотрит парижские предприятия и проведет в городе конференцию для представителей компаний, являющихся потенциальными инвесторами в Подмосковье.