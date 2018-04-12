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Источник: экипажи «Аэрофлота» имеют достаточное количество открытых виз в США
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Источник: экипажи «Аэрофлота» имеют достаточное количество открытых виз в США 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 12 апреля, /ТАСС/. Авиакомпания «Аэрофлот» имеет достаточное количество экипажей для обеспечения бесперебойного авиасообщения с США. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли, пояснив, что проблемы с визами у экипажей такие же, как и у всех россиян.
"Существует общая проблема с визами (в США — прим. ТАСС) для жителей РФ, в том числе и для экипажей. Связана с невозможностью записей на собеседование. У «Аэрофлота» достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения бесперебойного авиасообщения между странами", — сказал он.
Социальные медиа сообщают, что посольство США перестало выдавать визы пилотам и стюардессам «Аэрофлота», единственной авиакомпании, которая летает в США из России. По данным соцмедиа, посольство прекратило продлевать им уже открытые визы.
США 6 апреля ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний, распространив их еще на 38 физических и юридических лиц, в том числе занимающих министерские и приравненные к ним посты, а также крупных предпринимателей.
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