13 апреля Ростехнадзор завершит проверку зоны регистрациии фойе аэропорта Храброво 

13 апреля Ростехнадзор завершит проверку зоны регистрации фойе аэропорта Храброво, а к концу месяца будет закончен ремонт зоны вылета. Уже на майских праздниках аэровокзал заработает на полную, об этом заявил Александр Корытный на дискуссионной площадке «Федерал пресс», посвящённой транспортной доступности региона.
После реконструкции, пропускная способность воздушной гавани вырастет до рекордных показателей это три с половиной миллиона пассажиров в год. Что касается железнодорожного сообщения — в планах властей поработать над расписанием поездов дальнего следования. График хотят сделать удобным. Прибытие в столицу перенести на ранее утро, а отправление на вечер. «Ахиллесовой пятой» пассажирских перевозок сегодня остается водный транспорт. Единственный паром «Петербург», который курсировал до северной столицы сейчас на ремонте. По словам министра развития инфраструктуры региона, проблема решится в течение двух лет, после ввода в эксплуатацию грузопассажирского терминала в Пионерском. Особый акцент Елена Дятлова сделала на беспрецедентном строительстве дорог во всем регионе.