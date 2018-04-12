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Столичное УФАС возбудило ряд дел в отношении МТС и «Билайна» за незаконное распространение рекламы
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Столичное УФАС возбудило ряд дел в отношении МТС и «Билайна» за незаконное распространение рекламы 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Московское УФАС России возбудило ряд дел в отношении мобильных операторов МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн») за незаконное распространение рекламы с помощью SMS-сообщений и телефонных звонков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления.
«В настоящее время в отношении ПАО «Вымпелком» возбуждено очередное дело за рекламу викторины. Также возбуждены дела в отношении ПАО «МТС» и ООО «Реклама Телеком» за SMS-рекламу ТЦ «Кунцево», в отношении АО «Каршеринг», ПАО «Вымпелком», ООО «СМС Трафик» за SMS-рекламу скидок на каршеринг BelkaCar, ПАО «СКБ-БАНК», ПАО «МТС» и ООО «АйДиджитал» — за SMS-рекламу банка», — рассказали в пресс-службе.
Помимо этого, как добавили в управлении, возбуждены дела в отношении ООО «Вест Капитал Групп» за телефонный звонок без согласия абонента с рекламой консалтинговой компании, а в отношении ООО «МАРКЕТТРЕЙД» за звонок об оздоровительном центре. ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2 — прим. Агентства «Москва») и ООО «Рим-7» подозреваются в нарушении законодательства за рекламу ювелирной фирмы. В московском УФАС напомнили, что распространение рекламы посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Ответственность за нарушение законодательства в данной части несут рекламораспространители. В случае признания рекламы распространенной без согласия абонента этим организациям в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ грозит штраф от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. за каждый факт ненадлежащей рекламы.
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