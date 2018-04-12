Сенаторы и министерства проверят исполнение регионами соцобязательств

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Члены Совета Федерации совместно с ключевыми отраслевыми министерствами проанализируют ситуацию, связанную с исполнением регионами социальных обязательств, переданных с федерального на региональный уровень, и подготовят предложения по совершенствованию национального законодательства, определяющего пределы ответственности регионов и муниципалитетов. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава комитета Совфеда по экономической политике Дмитрий Мезенцев, возглавляющий специально созданную работу группу по инвентаризации нормативных правовых актов РФ, требования которых приводят к избыточным расходным обязательствам бюджетов субъектов РФ.

Минкультуры, Минсвязи и Минэнерго, Минэкономразвития вместе с рабочей группой Совета Федерации будет вести работу по мониторингу обязательств регионов во взаимодействии, прежде всего, с Минэкономразвития, а также ключевыми отраслевыми федеральными министерствами — Минздравом Минстроем и рядом других, — что позволит сделать работу по совершенствованию законодательства еще более эффективной", — сказал Мезенцев по итогам первого заседания рабочей группы.

Он напомнил, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей в декабре прошлого года обратилась в адрес министра экономического развития Максима Орешкина и профильного комитета верхней палаты парламента провести работу по инвентаризации федеральных нормативно-правовых актов, которые приводят к избыточным расходам бюджетов субъектов РФ . По словам Мезенцева, сегодня завершен первый этап такой работы.

Проверки в целях повышения эффективности исполнения соцобязательств

Сенатор сообщил, что, согласно данным, озвученным замминистра экономического развития РФ Саввой Шиповым , у регионов 111 полномочий. Председатель рабочей группы особо подчеркнул, что неисполнение обязательств перед гражданами в связи с отсутствием в ряде случаев в региональных бюджетах необходимых средств на это, заставляет их обращаться на более высокий уровень. «Это, в свою очередь, ведет к снижению эффективности исполнения социальных обязательств и, по сути, является фактором, снижающим доверие к региональной и муниципальной власти», — отметил Мезенцев.

Кроме того, парламентарий сообщил, что Минэкономразвития РФ определило пилотные регионы, в рамках обеспечения деятельности которых ведется мониторинг исполнения федеральных полномочий, переданных на уровень субъекта РФ. По его словам, выбраны субъекты с разным уровнем бюджетной обеспеченности из нескольких федеральных округов, что позволяет видеть реальную картину различного уровня финансовой обеспеченности и масштаба региональной экономики. В числе таких регионов Калужская, Тульская, Ульяновская, Новгородская, Самарская области, Татарстан и другие субъекты РФ.

"Реализация предложений, которые будут подготовлены рабочей группой, будет направлена на совершенствование национального законодательства, определяющего пределы ответственности регионов и муниципалитетов, помогут избегать дублирования полномочий между федеральным центром и регионами, добиваться передачи на уровень субъектов Федерации только тех обязательств, которые обеспечены финансово", — сказал Мезенцев.

"Профессиональная оценка регулирующего воздействия на субъекты Федерации, по предложению Минэкономразвития, по дорегулированию полномочий субъектов РФ будет проведена в пять этапов. Члены Совфеда совместно с руководством регионов готовы к предметному анализу практики реализации ключевых федеральных законов, определяющих широкий формат взаимоотношения федерального центра и регионов", — заключил председатель рабочей группы.