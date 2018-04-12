Володин поблагодарил наблюдателей от ПА ОДКБ за работу на выборах президента РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 12 апреля. / ТАСС /. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), работавших на выборах президента РФ, назвав это примером конструктивного взаимодействия стран — членов ОДКБ.

"Одним из примеров нашего конструктивного взаимодействия стало участие наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах президента России. Впервые миссия наблюдателей была сформирована именно от Парламентской ассамблеи ОДКБ, и хочется в этой связи поблагодарить всех наблюдателей из стран ОДКБ и СНГ, работавших на выборах президента РФ, за объективные оценки процедуры голосования и итогов выборов", — заявил Володин.

По его словам, всего в наблюдении за выборами приняло участие порядка полутора тысяч электоральных экспертов из 109 стран мира. «Из них по приглашению Федерального собрания РФ — свыше 500 иностранных наблюдателей более чем из 80 стран», — напомнил спикер Госдумы, назвав подобное количество «беспрецедентно высоким».