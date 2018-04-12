В Саратовской области полицейские провели для школьников интерактивную лекцию о вреде наркотиков

Интерактивная лекция «Наркомания — путь в страну миражей», направленная на профилактику наркотической зависимости в молодежной среде, состоялась в школе № 1 г. Петровска Саратовской области . Встреча со старшеклассниками прошла в рамках Всероссийской акции «Дети России — 2018».

В начале мероприятия старшеклассники посмотрели видеоролики о вреде наркотиков, подготовленные к показу Петровским филиалом ГБУ РЦ «Молодежь плюс». Затем сотрудники полиции рассказали подросткам о последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ, напомнили об ответственности не только за незаконный оборот наркотиков, но и за другие преступления и правонарушения.

Подростки пообещали беречь свое здоровье и быть законопослушными гражданами.