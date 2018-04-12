Новость об отсутствии у США планов вводить санкции против госдолга РФ привела к развороту на рынке, — Ольга Стерина, аналитик…

Как мы отмечали во вчерашнем комментарии, внесенный накануне в Конгресс США законопроект о санкциях против госдолга не представлял существенной угрозы, для ввода ограничительных мер против госбумаг РФ Минфину достаточно было воспользоваться законом CAATSA, принятым в США в начале августа прошлого года.

Новость поступила уже под закрытие основной торговой сессии, тем не менее она привела к сильному развороту и покупкам российских активов, позволив длинным ОФЗ подорожать в среднем на 0,4–0,7 п.п. от номинала, а рублю — укрепиться и преодолеть рубеж 63 руб. /долл.

Доходности вдоль кривой ОФЗ опустились в среднем на 5–8 б.п. (до 7,68% на дальнем конце кривой), и сегодня мы ожидаем продолжения покупок в ОФЗ. Вцелом же российский рынок вчера был очень волатильным: российская валюта вновь начала торговую сессию в минусе, однако в этот раз падение не было настолько обвальным, как в понедельник и вторник. ОФЗ сразу открылись примерно на 0,5–1 п.п. ниже уровней закрытия накануне, но затем котировки рублевых госбумаг стали восстанавливаться, а российская валюта немного укрепилась. Во второй половине дня продажи рублевых активов возобновились в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии , и цены ОФЗ откатились к уровням открытия, устремившись вверх лишь к самому закрытию сессии.

Сейчас ключевым аспектом для инвесторов уже являются не столько пятничные санкции, сколько вероятность усиления противостояния в Сирии. Геополитические факторы очень труднопрогнозируемы, однако серьезную эскалацию конфликта в Сирии мы бы не рассматривали в качестве ключевого сценария. На наш взгляд, рынок перепродан при текущих ценах на нефть и довольно эмоционально отреагировал на введение санкций, закладывая во многом вероятность их расширения и на другие компании: рубль с начала недели потерял почти 10%, доходности на кривой ОФЗ поднялись на 40–60 б.п. и полностью вернулись к уровням начала года.

Мы считаем, что при текущей цене на нефть, а вчера котировки Brent уверенно превысили 72 долл. /барр., фундаментальные показатели российской экономики будут оставаться сильными, и рекомендуем использовать текущую коррекцию для увеличения позиций в ОФЗ.