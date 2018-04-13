Псковские власти планируют почти в 1,5 раза увеличить грантовую поддержку фермеров

ПСКОВ , 13 апреля. / ТАСС /. Администрация Псковской области намерена в 2018 году увеличить грантовую поддержку фермеров почти в 1,5 раза и выделить на эти цели порядка 54 млн рублей, в прошлом году из бюджета было выделено 45 млн рублей, сообщил ТАСС в пятницу начальник регионального управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николай Романов

"В прошлом году на гранты [для фермеров] было выделено около 45 млн рублей, в этом году около 54 млн рублей. Будет разыграно 9 грантов для начинающих фермеров, объем каждого — до 3 млн рублей. Также будет разыграно четыре гранта по программе развития семейных животноводческих ферм, здесь объем гранта до 10 млн [рублей]", — сказал собеседник агентства.

Романов также уточнил, что сейчас в Псковской области стартовал прием заявок на участие в конкурсах грантов для начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. «В течение месяца будем принимать заявки, потом в течение 10 дней рассмотрим их, и будут определены победители», — сказал начальник регионального управления сельского хозяйства.

Фермеры в Псковской области получают грантовую поддержку с 2012 года в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства региона. За это время она была предоставлена 94 начинающим аграриям и 20 семейным животноводческим фермам. Общий объем финансирования в рамках программы составил более 231 млн рублей. На эти средства были приобретены животные и сельскохозяйственная техника, расширены или обновлены производственные площади.