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Авторы молодежных проектов из Псковской области получили гранты Росмолодежи
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Авторы молодежных проектов из Псковской области получили гранты Росмолодежи 

АиФ Северо-запад 35 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Три представителя Псковской области признаны победителями всероссийского конкурса проектов «Творческие инициативы молодежи» Федерального агентства по делам молодежи, сообщили в Управлении внутренней политики администрации региона. Кристина Лемешева (номинация «Театр и кино»), Яна Уварова (номинация «Музыка и хореография») и Павел Ануфриев (номинация «Художественное творчество») стали обладателями грантов на общую сумму 2,8 млн рублей.
На средства грантовой поддержки в Псковской области будет реализован проект «Молодежная музыкальная летняя школа» и снят художественный фильм «Легенда о Сорвисе». Кроме того, благодаря поддержке Росмолодежи будет создана фотоэкскурсия по Северному Кавказу «Архыз 2018».
Отметим, что на участие в конкурсе «Творческие инициативы молодежи» было подано почти 1,7 тыс. заявок из 85 субъектов Российской Федерации. Оценку проектам давали в общей сложности 157 экспертов.
Основными критериями были актуальность и социальная значимость проекта, его логическая связность и реализуемость, инновационность и уникальность. Также проверялись реалистичность бюджета и обоснованность планируемых расходов, соотношение расходов и ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость результатов.
Важным был и масштаб реализации проекта, собственный вклад, привлекаемые дополнительные ресурсы и перспективы дальнейшего развития. Приветствовались уже имеющийся опыт проектной деятельности по соответствующему направлению, его соответствие планируемой работе и информационная открытость, публичность.
Всего по результатам конкурса «Творческие инициативы молодежи» победителями стали 296 участников. Общий размер грантового фонда составил 245 млн рублей.
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