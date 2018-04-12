Авторы молодежных проектов из Псковской области получили гранты Росмолодежи

Три представителя Псковской области признаны победителями всероссийского конкурса проектов «Творческие инициативы молодежи» Федерального агентства по делам молодежи, сообщили в Управлении внутренней политики администрации региона. Кристина Лемешева (номинация «Театр и кино»), Яна Уварова (номинация «Музыка и хореография») и Павел Ануфриев (номинация «Художественное творчество») стали обладателями грантов на общую сумму 2,8 млн рублей.

На средства грантовой поддержки в Псковской области будет реализован проект «Молодежная музыкальная летняя школа» и снят художественный фильм «Легенда о Сорвисе». Кроме того, благодаря поддержке Росмолодежи будет создана фотоэкскурсия по Северному Кавказу «Архыз 2018».

Отметим, что на участие в конкурсе «Творческие инициативы молодежи» было подано почти 1,7 тыс. заявок из 85 субъектов Российской Федерации . Оценку проектам давали в общей сложности 157 экспертов.

Основными критериями были актуальность и социальная значимость проекта, его логическая связность и реализуемость, инновационность и уникальность. Также проверялись реалистичность бюджета и обоснованность планируемых расходов, соотношение расходов и ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость результатов.

Важным был и масштаб реализации проекта, собственный вклад, привлекаемые дополнительные ресурсы и перспективы дальнейшего развития. Приветствовались уже имеющийся опыт проектной деятельности по соответствующему направлению, его соответствие планируемой работе и информационная открытость, публичность.

Всего по результатам конкурса «Творческие инициативы молодежи» победителями стали 296 участников. Общий размер грантового фонда составил 245 млн рублей.