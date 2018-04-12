Телескопы для наблюдения за небом установят в крупных городах Урала в «Дни космоса»

ЕКАТЕРИНБУРГ , 12 апреля. /ТАСС/. Проект «Дни космоса», предполагающий проведение серии научно-популярных мероприятий, в этом году впервые пройдет сразу в двух городах — Екатеринбурге и Тюмени . В рамках проекта жители городов смогут посетить специальные площадки с оборудованием для наблюдения неба, сообщил в четверг журналистам сотрудник кафедры астрономии и геодезии Института естественных наук и математики Уральского федерального университета (УрФУ) Павел Скрипниченко.

"Дни космоса" уже третий год проходят в Екатеринбурге, эта наша инициатива. Это комплекс мероприятий, посвященный популяризации астрономии, космонавтики и космических технологий и рассчитанный на разные возрасты, поскольку предусмотрены и лекции, и интерактивные вещи, и наблюдения в телескопы для всех желающих, и программы музейного характера. Площадки наши бесплатные для посещения, каждый год мы увеличиваем их количество, в этом году нам удалось распространить нашу идею и на территории Тюмени", — сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, в следующем году организаторы планируют увеличить количество городов-участников проекта. «Идея состоит в том, чтобы объединить существующие мероприятия в одну концепцию, поэтому мы будем стараться охватить как другие города Урала, так и крупнейшие центры — Санкт— Петербург Москву », — пояснил Скрипниченко.

Он также добавил, что всего в этом году до конца текущей недели в двух городах пройдет 18 мероприятий. «В 2017 году суммарно площадки проекта посетило около 1 тыс. человек, сейчас мы ожидаем рост до 1,5 тыс. человек», — уточнил Скрипниченко.

Проект «Дни космоса» приурочен к празднованию Дню космонавтики, он проходит при поддержке Института естественных наук и математики УрФУ и направлен на продвижение и популяризацию достижений науки. Организатором является единственная на Урале частная школа астрономии kantrSkrip.corp, ее возглавляет Павел Скрипниченко, который в 2017 году стал участником всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».