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Следствие попросило продлить домашний арест Серебренникову до 19 июля
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Следствие попросило продлить домашний арест Серебренникову до 19 июля
РИА Новости
37 минут назад
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РИА Новости
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. СЛЕДСТВИЕ ПРОСИТ ПРОДЛИТЬ ДОМАШНИЙ АРЕСТ РЕЖИССЕРУ СЕРЕБРЕННИКОВУ ДО 19 ИЮЛЯ — ПРЕСС-СЛУЖБА СУДА
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